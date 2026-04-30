Lanzamiento de iniciativa de formación y certificación de jóvenes

Abr 30, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este jueves se desarrolla en Quetzaltenango el lanzamiento de la iniciativa de formación y certificación de jóvenes bajo el programa de empleo financiado por la Unión Europea (UE), a través del Gobierno de Guatemala, Ministerio de Economía e implementado por Swisscontact.

Este proyecto tiene el apoyo de alrededor de 30 empresas, las cuales proponen las plazas disponibles para los jóvenes.

El programa tiene la inversión de 2.16 millones de euros de 2026 a 2028 y se pretende certificar y formar a 4 mil jóvenes a nivel nacional.