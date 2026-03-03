La CSJ reelige a Dina Ochoa y Claudia Paniagua para la CC

Mar 3, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Política , Portada |

Por Fernando Castellanos |

En una sesión a puerta cerrada y por unanimidad, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) apostó por la continuidad de sus actuales representantes ante el tribunal constitucional para el periodo 2026-2031.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) definió este martes su cuota de poder en el máximo tribunal del país. En una decisión que consolida el actual tablero judicial, el pleno resolvió reelegir a las abogadas Dina Ochoa y Claudia Paniagua para continuar en la Corte de Constitucionalidad (CC) por un nuevo quinquenio.

Fuentes judiciales, bajo condición de anonimato, confirmaron que la votación fue unánime. Con este espaldarazo, Ochoa mantendrá su rol como magistrada titular, mientras que Paniagua permanecerá en la magistratura suplente.

Elección bajo hermetismo

Fiel a la tradición del Organismo Judicial (OJ), el proceso se llevó a cabo sin acceso a la prensa ni a observadores nacionales o internacionales. Hasta el momento, el OJ no ha emitido un comunicado oficial, manteniendo la designación en el ámbito de las deliberaciones privadas del pleno.

Tras la designación de la CSJ, la atención política se centra ahora en el Palacio Legislativo, donde el Congreso de la República tiene previsto realizar su designación esta tarde.

Por otro lado, persiste la incertidumbre sobre la elección que corresponde al Ejecutivo. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aún no ha fijado una fecha oficial para anunciar a sus designados, una decisión que será clave para determinar el equilibrio de fuerzas en el tribunal que tiene la última palabra sobre la constitucionalidad de las leyes en Guatemala.