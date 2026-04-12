La ciclista guatemalteca, Sofía Robles, gana campeonato centroamericano

Abr 12, 2026 | Actualidad , Deportes , Internacionales , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

La ciclista guatemalteca, Sofía Robles, gana el Campeonato Centroamericano en Costa Rica. Su actuación, no solo le dio la victoria, sino confirmó su buen momento y crecimiento como un referente de ciclismo en Guatemala.

López, en la competencia de ruta, hizo una carrera estratégica, porque se impuso en los ascensos al pelotón y atacó en los últimos kilómetros, donde finalizó en el primer lugar.

Podio guatemalteco

Robles ganó la medalla de oro, mientras que la guatemalteca, Alison Rodas, finalizó en la tercera posición. La segunda casilla fue para la costarricense, Fátima Elizondo.

Proyección internacional

Este triunfo llega en momento clave para Robles, quien inicia su trayectoria internacional. Este año ella ganó en Guatemala la Vuelta del Porvenir.

Información y fotografía puntoguate.com