Juzgado II de Tránsito impulsa campaña para promover el respeto al paso de cebra en Quetzaltenango

Con información de Osmar Toc.

Con el objetivo de fortalecer la cultura vial y proteger la vida de peatones y conductores, el Juzgado II de Tránsito inició una campaña de concientización sobre el uso del paso de cebra.

La primera actividad se desarrolló en el Parque Central, donde se entregó material informativo con recomendaciones prácticas para fomentar el respeto a la señalización peatonal.

Las autoridades destacaron que el respeto al paso de cebra es fundamental para reducir accidentes y mejorar la convivencia vial en la ciudad.

La iniciativa se replicará en otros sectores del municipio, con el propósito de generar un cambio positivo en la movilidad urbana y promover que las calles de Quetzaltenango sean espacios más seguros y ordenados para todos.