Juramentarán delegación estudiantil de balonmano en Quetzaltenango

May 4, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

La Municipalidad de Quetzaltenango, a través de la Oficina Municipal del Deporte, anunció que el próximo 8 de mayo se realizará la juramentación de una delegación estudiantil que representará al municipio en el campeonato regional de balonmano.

El evento es organizado por la Dirección General de Educación Física (DIGEF) y forma parte de las competencias que reúnen a estudiantes de distintos departamentos.

Según informó Otto Lobos, encargado de la dependencia, esta actividad busca respaldar y motivar a los jóvenes atletas que participarán en la justa deportiva.