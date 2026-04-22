Juramentan comisión escolar de prevención en Génova Costa Cuca

Abr 22, 2026 | Actualidad , Portada , Región |

Con información de Rubén Jocol.

En la aldea El Rosario, Génova Costa Cuca, Quetzaltenango, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), a través de la Subdirección General de Prevención del Delito, realizaron la juramentación de la Comisión de Prevención Escolar (COEPRE) en la Escuela Oficial Rural Mixta (EORM) del sector.

En la actividad participaron 16 estudiantes y 10 docentes, quienes asumirán el compromiso de promover el orden y la convivencia dentro del establecimiento educativo.

Estas acciones están dirigidas a la comunidad educativa con el objetivo de fortalecer la confianza entre la ciudadanía y la PNC, así como fomentar una cultura de prevención desde el ámbito escolar.