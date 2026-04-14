Juramentan a comisiones estudiantiles de prevención de violencia

Abr 14, 2026 | Actualidad , Portada , Región |

Por Rubén Jocol |

Este martes juramentan a los integrantes de la Comisión Estudiantil de Prevención de la Violencia y el Delito (Coepre) en la Escuela Oficial Rural Mixta, en la 4ª calle y 3ª avenida, zona 3 de El Palmar, Quetzaltenango (barrio El Porvenir).

Durante el acto se contó con la intervención de delegados de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes dieron a conocer las funciones de los integrantes de la Coepre y la importancia de la conformacion estudiantil.

La comisión, que es parte de la PNC en centros educativos, esta integrada por siete alumnos y nueve alumnas.

