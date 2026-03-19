Jugador sufre grave lesión durante partido entre Liverpool y Galatasaray

Mar 19, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Internacionales , Portada , Sucesos |

Durante el partido entre Liverpool y Galatasaray en el estadio Anfield, el futbolista Noa Lang sufrió una lesión de consideración en una jugada cerca de la línea de fondo.

Según reportes, el incidente ocurrió cuando el jugador intentaba proteger el balón y tuvo contacto con una estructura publicitaria ubicada al borde del campo, lo que derivó en la lesión en una de sus manos.

Tras lo ocurrido, Lang cayó al césped y fue atendido de inmediato por el cuerpo médico de su equipo, quienes le brindaron asistencia en el terreno de juego antes de trasladarlo en camilla hacia un centro asistencial para su evaluación.

El hecho generó preocupación entre jugadores y aficionados, mientras se espera un parte médico oficial sobre el estado de salud del futbolista.