Jueza absuelve a periodista de caso de difamación

Abr 6, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Moisés Cottom |

Este lunes la jueza, Verónica Castro, del Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Quetzaltenango, absolvió de los cargos al periodista, Óscar de León, quien era acusado de un supuesto caso de difamación.

La abogada defensora del periodista, Sara Trócoli, indicó que se obtuvo justicia en este caso refiriendo que, como periodistas podría haberse violado el derecho de libre expresión, emitida en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

En el lugar participó la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) para evitar que se violentarán los derechos del periodista. La institución hizo el llamado a las entidades a respetar el trabajo de los periodistas para evitar la violación a sus derechos en el país.