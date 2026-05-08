Jóvenes participan en actividades deportivas impulsadas por Gobernación y PNC en Xela

May 8, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

La Unidad de Prevención Comunitaria contra la Violencia del Ministerio de Gobernación realizó actividades deportivas en el sector de El Calvario, zona 1 de Quetzaltenango, con el apoyo de la delegación de la Subdirección General de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según las autoridades, estas acciones tienen como objetivo motivar a niños y jóvenes a involucrarse en la práctica deportiva como una herramienta de prevención de la violencia y fortalecimiento de espacios sanos de convivencia.

En las actividades participaron estudiantes de establecimientos educativos de Cantel y Quetzaltenango, quienes formaron parte de dinámicas recreativas y deportivas desarrolladas durante la jornada.

Las instituciones organizadoras resaltaron la importancia de impulsar programas comunitarios que fomenten valores, trabajo en equipo y estilos de vida saludables entre la juventud.