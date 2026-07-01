Joven quetzalteca representará a Guatemala en el Campeonato Mundial de Kickboxing en Italia

Jul 1, 2026 | Actualidad , Deportes , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

El alcalde municipal de Quetzaltenango, Juan Fernando López, recibe la visita de Valeria Nicole Godoy de León, quien fue Pequeña Flor del Pueblo en el periodo 2023-2024, quien representará a Guatemala en el Campeonato Mundial de Kickboxing en Italia.

Durante el encuentro la atleta compartió con el jefe edil su trayectoria deportiva y los desafíos que enfrenta para competir en un evento de talla mundial, donde buscará dejar en alto el nombre del país.

La Municipalidad de Quetzaltenango destacó el esfuerzo, la disciplina y la dedicación de la joven deportista, reiterando su respaldo a los talentos locales que representan con orgullo a la ciudad y a Guatemala en competencias internacionales.