Ataque armado en Retalhuleu deja un fallecido y un herido

Jun 30, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Mario Tumín.

RETALHULEU – Un nuevo hecho de violencia sacudió la colonia Concepción, en la zona 3 de Retalhuleu, durante la noche de este martes.

Sujetos desconocidos perpetraron un ataque armado contra dos hermanos que se dedicaban a la venta de pollo, dejando como saldo una persona fallecida y otra gravemente herida.

La víctima mortal fue identificada como Selvin Eduardo Maldonado, de 22 años, quien falleció al ingresar al Hospital Nacional de Retalhuleu debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Por su parte, su hermano, Gilmar Israel Maldonado, de 30 años, se encuentra internado en estado grave bajo atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas relacionadas con este incidente y continúan con las diligencias de investigación para establecer las causas del ataque e identificar a los responsables de este crimen.