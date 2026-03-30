Joven mujer fallece en accidente de motocicleta en Santa Cruz Muluá, Retalhuleu

Mar 30, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Mario Tumín.

Una mujer de 20 años perdió la vida la noche de este día en un accidente de tránsito ocurrido en la ruta que conduce de Santa Cruz Muluá hacia la aldea Ceiba Blanca, en Retalhuleu.

La víctima fue identificada como Esmirta María Vázquez Lolmet, originaria de San Felipe, Retalhuleu, quien falleció a causa de politraumatismo general, según el informe preliminar.

En el percance también resultó herido su acompañante, quien fue trasladado en estado delicado al Hospital Nacional de Retalhuleu.

De acuerdo con las primeras investigaciones, se presume que ambos se conducían en una motocicleta que derrapó en la vía, ya que en el lugar no fue localizado ningún otro vehículo involucrado.

Autoridades continúan con las diligencias para establecer las causas exactas del accidente.