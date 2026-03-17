Jornadas de información por remozamientos en centros educativos

Mar 17, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este martes se desarrolla jornadas de información de los procesos del programa de remozamiento, la cual es dirigido a directores educativos y Organizaciones de Padres de Familia (OPF) en Quetzaltenango.

Los participantes han sido beneficiados en el primer bloque de remozamientos en el departamento de Quetzaltenango. La reunión se desarrolla en el Instituto Nacional Experimental Gabriel Arriola Porres (INEGAP), zona 3 de Xela.

En este primer bloque se tienen 430 remozamientos. La capacitación fue impartida por el coordinador de infraestructura de la Dirección Departamental de Educación acompañando por los técnicos de apoyo.