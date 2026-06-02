Ministerio Público procesa escena y cierran paso vehicular en la 12 avenida de la zona 3

Jun 2, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito , Xela |

SUCESOS – Personal del Ministerio Público ha arribado a un sector de alta circulación de la cabecera departamental para iniciar con las diligencias judiciales correspondientes en torno a un trágico incidente.

La presencia de las autoridades genera un fuerte impacto en la movilidad del sector debido a los procedimientos legales que se desarrollan en la vía pública.

Los peritos del ente investigador se encuentran en la 12 avenida de la zona 3 de Quetzaltenango para efectuar el levantamiento del cadáver de una persona que falleció en el lugar.

Hasta el momento, la víctima no ha podido ser identificada por las autoridades y se sabe que se conducía a bordo de una motocicleta con combinación de colores blanco y negro, la cual permanece en la escena bajo resguardo policial mientras concluyen las labores de recopilación de indicios.

Ante el desarrollo de estas diligencias de rigor, agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango procedieron al cierre vial completo de la arteria en el tramo que conduce hacia el puente Domingo Betancourth.

La restricción del paso busca garantizar el trabajo de los peritos y asegurar el perímetro, por lo que las autoridades de tránsito recomiendan a la población utilizar rutas alternas para evitar el congestionamiento en la zona.

De acuerdo con los reportes de los cuerpos de socorro recopilados durante las últimas horas, el hecho se originó en la madrugada cuando elementos de los Bomberos Voluntarios de la Quinta Compañía acudieron a bordo de la unidad 1298 para evaluar al conductor tras una aparente pérdida de control, constatando que el hombre de aproximadamente 35 años de edad ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

El cuerpo será trasladado como equis a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses al finalizar las actuaciones fiscales de esta mañana.

Vía Rubén Jocol.