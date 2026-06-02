Accidente de motocicleta deja un hombre fallecido en la zona 3 de Xela

Jun 2, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.



Un percance vial cobró la vida de un motorista durante la madrugada en un sector de alta circulación en Quetzaltenango. El incidente provocó la movilización de los cuerpos de socorro, quienes confirmaron el deceso de la víctima en el lugar del impacto.



Atendiendo a los llamados de emergencia de los conductores que transitaban por el sector, elementos de los Bomberos Voluntarios de la 5ta Compañía se desplazaron de urgencia a bordo de la unidad 1298 hacia el final de la 12 avenida de la zona 3, en el tramo que conduce hacia el puente Domingo Betancourth.

Al llegar al punto indicado, los paramédicos procedieron a evaluar al conductor, quien yacía sobre la cinta asfáltica junto a su vehículo.

Estado de la víctima: El hombre, de aproximadamente 35 años, ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras la caída o colisión.

Vehículo involucrado: El fallecido se conducía a bordo de una motocicleta con combinación de colores blanco y negro.



Hasta el momento, los rescatistas informaron que se desconocen las causas exactas que originaron el fatal accidente, sin descartar que el exceso de velocidad, una falla mecánica o la intervención de otro vehículo hayan provocado la pérdida de control.

La víctima no pudo ser identificada , por lo que quedó bajo el resguardo de la Policía Nacional Civil a la espera de los peritos del Ministerio Público para los trámites de rigor y su posterior traslado a la morgue del Inacif como «X».