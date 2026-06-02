Localizan a un singular pasajero oculto en la estructura de una motocicleta en Retalhuleu

Jun 2, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Mario Tumín.

CURIOSIDADES – Lo que inicialmente fue reportado por un conductor como una aparente falla mecánica en su vehículo terminó convirtiéndose en un sorpresivo y cercano encuentro con la fauna local.

El hecho captó la atención de los transeúntes y requirió de la intervención de personal capacitado para resolver la situación sin poner en riesgo al ejemplar.

Integrantes de los Bomberos Voluntarios de Retalhuleu fueron alertados por el propietario de una motocicleta, quien solicitó el apoyo al asegurar que escuchaba ruidos extraños provenientes del espacio ubicado entre el sillón y el chasis de su automotor.

Al momento de realizar la inspección correspondiente frente a la Residencial San Francisco, sobre el Boulevard Centenario, los socorristas descubrieron que el origen del sonido era una serpiente de la especie mazacuata, la cual medía aproximadamente un metro y medio de longitud y se encontraba alojada en el interior de la estructura.

Utilizando técnicas especializadas de manejo de fauna silvestre, los elementos de rescate lograron extraer al reptil de su escondite de forma segura y sin causarle ningún daño.

Tras el exitoso procedimiento en la vía pública, el ejemplar fue trasladado temporalmente a la estación local de los cuerpos de socorro para su resguardo, coordinando posteriormente su liberación en un área boscosa adecuada para su hábitat y totalmente alejada del tránsito vehicular para garantizar su conservación.