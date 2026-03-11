Irán no jugará el Mundial 2026 tras tensiones con Estados Unidos

Mar 11, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Internacionales , Portada |

Con información de Diario Sport.

El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Doyanmali, afirmó que su país no participaría en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. El funcionario señaló que, debido al conflicto reciente y a las tensiones con el gobierno estadounidense, actualmente “no existen condiciones” para que la selección iraní compita en el torneo.

Las declaraciones surgen en medio del conflicto militar iniciado a principios de marzo, cuando fuerzas de Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra territorio iraní. El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó la operación como una oportunidad para que el pueblo iraní cambie su gobierno.

En contraste, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había indicado que no existirían restricciones para la presencia de ciudadanos iraníes durante el campeonato.

En lo deportivo, la selección de Irán estaba ubicada en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, con partidos programados en ciudades estadounidenses como Los Ángeles y Seattle. Si finalmente se confirma su retiro, el reglamento de la FIFA establece que el organismo puede designar a otra selección para ocupar su lugar.

Una de las opciones que suenan como posible sustituta es la selección de Irak, que se encuentra en la repesca asiática por un cupo adicional al Mundial.

Según el reglamento del torneo, si una federación se retira, la FIFA puede reemplazarla por otro equipo y además imponer sanciones económicas, que incluyen multas y la devolución de los fondos recibidos para la preparación de la competencia.