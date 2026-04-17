Irán anuncia apertura total del estrecho de Ormuz durante tregua

Abr 17, 2026 | Actualidad , Internacionales , Portada , Sucesos |

Vía RFI.

El gobierno de Irán confirmó que el estrecho de Ormuz permanecerá “totalmente abierto” al tránsito de buques comerciales durante el periodo de tregua en Oriente Medio, según informó el canciller Abás Araqchi.

El funcionario indicó que la medida busca garantizar el flujo marítimo en este paso estratégico, considerado clave para el transporte mundial de hidrocarburos. No obstante, no se precisó si la decisión corresponde a la tregua entre Israel y el grupo Hezbolá en Líbano, o al alto al fuego entre Estados Unidos e Irán.

El presidente estadounidense Donald Trump reaccionó positivamente al anuncio, señalando que representa un avance en las negociaciones. Sin embargo, advirtió que las sanciones y bloqueos contra Irán continuarán hasta alcanzar un acuerdo definitivo.

En otro pronunciamiento, Trump criticó a la OTAN, asegurando que rechazó una oferta de apoyo para resguardar el estrecho y calificó a la alianza como “inútil” en el manejo de la crisis.

Desde Europa, el presidente francés Emmanuel Macron, junto a otros líderes, respaldó la reapertura del paso marítimo, pidiendo que sea “inmediata, incondicional y duradera”.

Tras el anuncio, los mercados reaccionaron de forma positiva: las bolsas europeas registraron alzas y los precios del petróleo cayeron cerca de un 10 %, reflejando alivio ante la reducción de tensiones en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.