May 29, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este viernes, agentes del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) investigan robo en escuela en La Esperanza, Quetzaltenango.

🔴 ROBO EN ESCUELA | El @MPguatemala y la @PNCdeGuatemala desarrollan diligencia por robo en la Escuela Oficial Urbana Mixta, zona 1 de La Esperanza, #Quetzaltenango.



Es la tercera vez que roban en el centro educativo.



Vía Rubén Jocol#Stereo100Noticias pic.twitter.com/4bYGFDX7Pu — Stereo100Noticias (@stereo100xela) May 29, 2026

Las autoridades informaron que los maleantes ingresaron a la Escuela Oficial Urbana Mixta en la zona 1. Por el momento se desconoce qué se llevaron los delincuentes.

El MP informó que las cámaras de vigilancia serán importantes para identificar a los delincuentes.

Informan que esta es la tercera ocasión que maleantes ingresan a robar al establecimiento educativo.