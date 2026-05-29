Por Rubén Jocol |
Este viernes, agentes del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) investigan robo en escuela en La Esperanza, Quetzaltenango.
Las autoridades informaron que los maleantes ingresaron a la Escuela Oficial Urbana Mixta en la zona 1. Por el momento se desconoce qué se llevaron los delincuentes.
El MP informó que las cámaras de vigilancia serán importantes para identificar a los delincuentes.
Informan que esta es la tercera ocasión que maleantes ingresan a robar al establecimiento educativo.