Investigan presunto cobro irregular en el Teatro Municipal de Quetzaltenango

Abr 30, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

La Municipalidad de Quetzaltenango iniciará una investigación, luego de la denuncia de un presunto cobro irregular en el Teatro Municipal. Ese pago sería para permitir una sesión fotográfica de una quinceañera.

Según la información hasta el momento, el ingreso al recinto para sesión de fotografías habría sido autorizado mediante un pago de Q300, el cual fue hecho a una cuenta particular vinculada con la administración del Teatro Municipal. Además, se indicó que elementos de la Policía Municipal (PM) intervinieron y desalojaron a las personas que estaban en el lugar.

El gerente de la Municipalidad de Quetzaltenango, Amílcar Rivas, confirmó que hasta el momento no existe una denuncia formal; sin embargo, aseguró que se iniciará un proceso de verificación para establecer la veracidad del caso.

🔴 INVESTIGAN PRESUNTO COBRO ILEGAL EN EL TEATRO DE XELA | El gerente de la Municipalidad de #Quetzaltenango, Amílcar Rivas, indica que investigan presunto cobro ilegal en el Teatro Municipal para permitir sesión fotográfica de quinceañera.



Vía Osmar Toc#Stereo100Noticias pic.twitter.com/gq27nscDJZ — Stereo100Noticias (@stereo100xela) April 30, 2026

«Se va a iniciar un proceso de investigación y, de encontrarse indicios, se podrían tomar acciones administrativas», señaló Rivas.

El gerente agregó que los informes del personal municipal y las publicaciones en redes sociales podrían ser tomados en cuenta como parte del proceso.

Las autoridades indicaron que la investigación permitirá determinar si existió alguna irregularidad en el uso del recinto cultural.