Investigan muerte de hombre en Sibilia

Abr 7, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Rubén Jocol.

Bomberos Voluntarios de la 95 compañía de Sibilia, Quetzaltenango, atendieron un llamado en el barrio La Libertad, donde fue localizada una persona de sexo masculino sin signos vitales.

La víctima fue identificada como Manuel Girón, de 37 años, quien fue evaluado en el lugar.

De acuerdo con información preliminar, curiosos indicaron dos posibles versiones sobre lo ocurrido: que el hombre habría sido atacado con proyectil de arma de fuego o que fue agredido con una piedra lanzada con resortera.

Sin embargo, al momento de la evaluación, los socorristas indicaron que no presentaba sangrado visible, lo que genera dudas sobre la causa real del fallecimiento.

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) ya se encontraban en el lugar realizando el rastreo de evidencias.

No obstante, los bomberos señalaron que no se localizó ningún indicio concluyente, por lo que no se puede confirmar la causa de muerte, quedando el caso bajo investigación de las autoridades correspondientes.