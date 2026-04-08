Investigan 79 denuncias por posible especulación en precios de combustible

Abr 8, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Rubén Jocol.

La Fiscalía de Delitos Económicos investiga 79 denuncias presentadas por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) por una posible especulación en los precios de combustibles en Guatemala.

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público ha requerido información a la DIACO, la Dirección General de Hidrocarburos, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y estaciones de expendio, con el objetivo de esclarecer los hechos.

Asimismo, se han solicitado autorizaciones judiciales para obtener datos sobre procesos de compra y venta, así como registros contables, los cuales serán analizados técnicamente mientras avanzan las investigaciones.

Estas acciones buscan determinar si existieron prácticas irregulares en la fijación de precios al consumidor.

De acuerdo con autoridades, la DIACO mantiene monitoreos constantes en el mercado de combustibles debido a que los precios están influenciados por factores internacionales como el costo del petróleo, el tipo de cambio y los gastos de importación.

Sin embargo, la legislación guatemalteca prohíbe prácticas como la especulación y el alza injustificada de precios, por lo que estas investigaciones buscan garantizar la protección de los consumidores y la transparencia en el mercado.