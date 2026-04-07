Intervienen zanjón Calderón para prevenir inundaciones en Xela

Abr 6, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Osmar Toc.

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La Dirección Municipal de Drenajes y Alcantarillados realiza trabajos de mantenimiento en el cauce natural del zanjón Calderón, en sectores de las zonas 9 y 10 de Quetzaltenango, con el objetivo de mejorar el flujo del agua pluvial y reducir el riesgo de inundaciones.

Las labores consisten en la recuperación del ancho y la profundidad del zanjón en los puntos intervenidos, lo que permite optimizar la capacidad de conducción del agua durante la temporada de lluvias, especialmente en áreas que históricamente han presentado problemas por acumulación de agua.

Autoridades municipales indicaron que estas acciones forman parte de un plan preventivo más amplio, ya que también se contempla realizar intervenciones similares en las lagunas de absorción del Valle del Palajunoj y Pacajá Alto, consideradas clave para el manejo de aguas pluviales en la ciudad.