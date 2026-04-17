Intercambio para mejorar atención de comadronas

Abr 17, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Fredy López |

Este viernes, en la sede del Centro de Orientación Familiar (Cofa), zona 3 de Quetzaltenango, se desarrolla el intercambio mensual de comadronas.

La actividad es organizada por el Componente de Comadronas del Programa de Salud Reproductiva de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Quetzaltenango, donde participaron 3 municipios, Salcajá, San Mateo y La Esperanza, con el objetivo de actualizar información para brindar un servicio de manera oportuna y de calidad a la población.

Se trataron los temas de la atención del parto limpio y seguro abordando desde el lavado de manos, la colocación de equipo de protección personal, la desinfección y esterilización de equipo básico para la atención del parto. Participan 35 comadronas.