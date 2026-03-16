Intensa balacera en El Tejar: PNC captura a sicarios de la Mara Salvatrucha tras enfrentamiento

Mar 16, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Fernando Castellanos |

Este lunes un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) resultó herido durante el operativo que permitió la desarticulación de una célula de sicariato. Los detenidos son vinculados a un ataque mortal ocurrido el día anterior.

Un enfrentamiento armado entre fuerzas de seguridad y presuntos pandilleros sacudió esta mañana las calles de El Tejar, Chimaltenango. El operativo, ejecutado por agentes de la PNC culminó con la captura de dos presuntos sicarios pertenecientes a la Mara Salvatrucha (MS-13), quienes abrieron fuego contra los uniformados al verse acorralados.

Durante el intercambio de disparos, un agente policial resultó herido en cumplimiento de su deber. El oficial fue estabilizado y trasladado a un centro asistencial, mientras sus compañeros lograban neutralizar y desarmar a los atacantes.

Antecedentes y evidencias

La investigación criminal vincula directamente a los ahora detenidos con un hecho de violencia extrema ocurrido apenas 24 horas antes. Según las pesquisas preliminares, estos sujetos serían los responsables del ataque armado perpetrado ayer, el cual dejó un saldo trágico de:

➡️ Dos víctimas fallecidas en el lugar del incidente.

➡️ Tres personas heridas de gravedad, quienes aún permanecen bajo observación médica.

En la escena de la captura en El Tejar, los peritos del Ministerio Público (MP) y la PNC incautaron armas de fuego, municiones y otros indicios que serán fundamentales para el proceso judicial por asesinato y atentado contra las fuerzas de seguridad.

Prevención de nuevos ataques

Fuentes policiales informaron que este operativo no fue fortuito; los agentes realizaban una labor de inteligencia y seguimiento tras el ataque de ayer. Al interceptar a los delincuentes, se presume que se frustró un nuevo atentado planificado contra otro ciudadano del sector, evitando así una nueva tragedia en la región de Chimaltenango.

Los capturados han sido trasladados bajo estrictas medidas de seguridad hacia el juzgado correspondiente, mientras el sector de El Tejar permanece con presencia policial reforzada para garantizar la tranquilidad de los vecinos.