Instituciones inauguran diplomado de educación ambiental

Abr 24, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este viernes, en el Parque Intercultural, zona 3 de Quetzaltenango, inauguran diplomado de educación ambiental.

En el proyecto participan representantes del Colectivo No’j del Parque Intercultural, Ministerio de Educación (Mineduc), Cosami, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Municipalidad de Quetzaltenango y Pastoral Social Cáritas Arquidiocesana de Los Altos.

El diplomado para el cuidado de la casa común, desde los pueblos originarios, es avalado por la Universidad de San Carlos de Guatemala.

La actividad inicia este 24 de abril y habrán sesiones el 8 y 22 de mayo, 5 de junio, 10 y 24 de julio y 21 de agosto, de 8 a 12.30 horas. Los participantes se gradúan como educadores ambientales.