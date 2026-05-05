PNC arresta a presunto responsable de matar a herrero

May 5, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Agentes de la División de Seguridad Turística (Disetur) de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestan en la zona 1 de Esquipulas, Chiquimula, a Kevin «N», de 21 años, por la muerte de un herrero.

El detenido es requerido por un Juzgado de ese departamento por los delitos de asesinato y robo agravado.

«Este sujeto es presunto responsable de darle muerte a cuchilladas a un herrero, de 28 años, quien fue localizado gravemente herido en un apartamento, en la zona 2 de Esquipulas, Chiquimula, en mayo del año pasado», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

Información y fotografía PNC