INSIVUMEH emite recomendaciones por actividad del volcán Santiaguito

Abr 28, 2026 | Actualidad , Clima , Portada , Región , Xela |

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) emitió un boletín vulcanológico especial por la actividad del volcán Santiaguito, en el que dirige recomendaciones específicas a distintas instituciones para prevenir riesgos.

En el documento, el INSIVUMEH solicita a la Secretaría Ejecutiva de la CONRED mantener vigilancia constante y trasladar la información a autoridades locales, comunidades y fincas cercanas, con el objetivo de evitar la permanencia prolongada de personas en áreas cercanas a los cauces que descienden del domo Caliente.

Asimismo, la institución recomienda a la Dirección General de Aeronáutica Civil tomar precauciones con el tráfico aéreo, debido a la presencia de abundante ceniza, principalmente en un radio de hasta 75 kilómetros hacia el oeste y suroeste, y mantenerse atentos a los mapas de dispersión que se emitan en los próximos días.

De igual forma, el INSIVUMEH pide al INGUAT y a las municipalidades de Quetzaltenango y El Palmar informar a agencias de turismo, guías y visitantes sobre la actividad actual del volcán, que incluye la generación de flujos piroclásticos, así como reforzar la prohibición de ingreso a la zona de restricción de cinco kilómetros alrededor del complejo volcánico.

Las autoridades recalcan que estas recomendaciones buscan prevenir accidentes y reducir riesgos para la población, ante el incremento de la actividad volcánica en el sector.