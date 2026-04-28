Incautan celulares, droga y objetos ilícitos en requisa en Pavoncito

Abr 28, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Rubén Jocol.

La Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Sistema Penitenciario y el Ejército de Guatemala, realizó una requisa en el centro carcelario Pavoncito, en Fraijanes, donde fueron localizados diversos objetos y sustancias ilícitas.

Durante la intervención, las autoridades reportaron la incautación de aproximadamente 20 libras de marihuana, una bolsa con cocaína, bebidas alcohólicas, cajetillas de cigarrillos, teléfonos celulares, pesas digitales, cuchillos y otros objetos utilizados para el consumo de drogas, como pipas y trituradoras.

Asimismo, fueron localizados dispositivos de almacenamiento como memorias USB y micro SD.

Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de operativos preventivos para mantener el control en los centros carcelarios y evitar el ingreso y uso de objetos ilícitos.