Inician trabajos de remozamiento en la Casa de la Cultura de Occidente en Quetzaltenango

Mar 24, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Autoridades municipales iniciaron los trabajos de limpieza y mejoramiento en un edificio emblemático, en la zona 1 de Quetzaltenango, la Casa de la Cultura de Occidente, informó Jessica Santiago, jefa de la Oficina del Centro Histórico.

El proyecto se desarrolla en conjunto con la Escuela Taller de Quetzaltenango, la Mancomunidad Metrópoli de Los Altos y la Muni de Xela e incluye la intervención de las cuatro fachadas del inmueble.

Entre las acciones destacan la limpieza de piedra, retiro de grafitis y maleza, así como mejoras en la imagen urbana. Además, se contempla la restauración de dinteles que actualmente presentan riesgo.

Los trabajos se ejecutarán por fases durante un período de un año, iniciando con la limpieza de las fachadas posteriores.

Santiago resaltó que el objetivo principal es rescatar este espacio patrimonial y fomentar en la población el cuidado de los edificios históricos del municipio.