Inician proyecto vial en zona 8 de Quetzaltenango con inversión de más de Q20 millones

Mar 4, 2026

Por Osmar Toc

Este miércoles, en un acto protocolario, la Municipalidad de Quetzaltenango colocó la primera piedra del proyecto de mejoramiento vial, en la zona 8 de Xela, una obra que busca elevar la calidad de vida de más de 12 mil vecinos del sector.

El proyecto, denominado «Mejoramiento calle 36 avenida de cero calle a Periférico, 1 calle de 36 a 37 avenida, calle B, 34 avenida A, 35 avenida y 2 calle zona 8», cuenta con número de operación en Guatecompras NOG 28,294,890 y una inversión de Q20 millones 995 mil. La empresa contratista es EDIFIKA y el plazo de ejecución será de 12 meses.

La intervención abarcará un área de 18 mil 469 metros cuadrados, de los cuales 12 mil 992 metros cuadrados serán pavimentados, además de una longitud de 1 mil 419 metros lineales con ancho variable.

La obra incluye pavimento rígido de concreto hidráulico con 20 centímetros de espesor, construcción de banquetas con adoquín decorativo, instalación de bordillos prefabricados, rampas vehiculares y peatonales, pozos de absorción y tanques de retención.

Asimismo, contempla la modernización integral del sistema de drenaje sanitario y pluvial, red de agua potable, sistema de energía eléctrica y nuevo alumbrado público LED, lo que permitirá mayor seguridad y mejor movilidad peatonal.

«Estamos ejecutando proyectos integrales que no solo mejoran la superficie de rodadura, sino que fortalecen el sistema de drenajes, agua potable y energía eléctrica. Esta obra representa una inversión histórica que impactará positivamente en más de doce mil vecinos», expresó el alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López.