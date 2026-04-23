Inician en Xela proyecto de alcantarillado por más de Q55 millones

Por Osmar Toc |

Este jueves las autoridades de la Municipalidad de Quetzaltenango inician un proyecto integral de alcantarillado sanitario y pluvial en la zona 6 de Xela, con el objetivo de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida de miles de vecinos del sector conocido como Transvalle.

De acuerdo con el alcalde municipal, Juan Fernando López, la obra beneficiará, de forma directa, a 7 mil 777 personas y de manera indirecta a más de 12 mil habitantes. El proyecto contempla la instalación de más de 3 mil metros lineales de tubería sanitaria, así como cerca de 3 mil metros de drenaje pluvial, además de la construcción de pozos de visita y un canal pluvial.

La intervención, que se ejecuta en la 13 calle de la zona 6 y parte de la zona 5, representa una inversión de Q55.9 millones y tendrá una vida útil estimada de 20 años. La empresa encargada de los trabajos es Elite Construction, Sociedad Anónima.

El jefe edil destacó que esta obra responde a una demanda histórica de los vecinos, quienes por años han solicitado un sistema de drenaje adecuado. «Actualmente hay miles de personas que no cuentan con drenaje en Transvalle, lo que provoca problemas de salud debido a las aguas negras. Con este proyecto no solo se elimina esa situación, sino que se mejora la calidad de vida de niños y adultos», afirmó.

Asimismo, López subrayó que el proyecto incluye un sistema de pozos interconectados que contribuirán a la recarga del manto freático, lo que permitirá garantizar el acceso al agua para futuras generaciones.