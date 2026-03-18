Inician diplomado sobre cambio climático en Cabricán, Quetzaltenango

Mar 17, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Moisés Cottom.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) inició un diplomado con énfasis en cambio climático en el municipio de Cabricán, Quetzaltenango, dirigido a estudiantes de la Escuela Nacional de Técnicos de Salud Rural.

Según informaron las autoridades, el programa estará conformado por 11 sesiones de formación, en las que participan 42 estudiantes, quienes recibirán capacitación sobre temas relacionados con el cambio climático, educación ambiental y sostenibilidad.

El objetivo de este proceso formativo es fortalecer los conocimientos ambientales de los futuros técnicos de salud, para que puedan promover prácticas responsables y de protección del entorno en sus comunidades.

Al finalizar el diplomado, los participantes recibirán un certificado que los acreditará como educadores ambientales, permitiéndoles replicar los conocimientos adquiridos en distintos espacios comunitarios y educativos.