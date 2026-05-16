Inicia proyecto de Q6.1 millones para mejorar calles en zona 1 de Quetzaltenango

May 16, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Con información de Osmar Toc |

Autoridades municipales colocaron este sábado la primera piedra del proyecto de mejoramiento vial en las avenidas 26 y 27, y en los callejones 14, 14C y 14D de la zona 1 de Quetzaltenango, una obra esperada por vecinos desde hace varios años.

El proyecto contempla una inversión de Q6.1 millones y será ejecutado en siete meses por la empresa EDIFIKA. Los trabajos incluyen pavimentación y renovación de los sistemas de drenaje, agua potable y energía eléctrica.

Según la municipalidad, más de 2,500 personas serán beneficiadas directamente con esta obra de infraestructura.

El alcalde Juan Fernando López Fuentes indicó que el objetivo es llevar desarrollo a sectores que por años permanecieron en el abandono y mejorar la movilidad y los servicios básicos para los vecinos.