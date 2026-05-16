Inicia proyecto de Q6.1 millones para mejorar calles en zona 1 de Quetzaltenango

Con información de Osmar Toc |
Autoridades municipales colocaron este sábado la primera piedra del proyecto de mejoramiento vial en las avenidas 26 y 27, y en los callejones 14, 14C y 14D de la zona 1 de Quetzaltenango, una obra esperada por vecinos desde hace varios años.
El proyecto contempla una inversión de Q6.1 millones y será ejecutado en siete meses por la empresa EDIFIKA. Los trabajos incluyen pavimentación y renovación de los sistemas de drenaje, agua potable y energía eléctrica.
Según la municipalidad, más de 2,500 personas serán beneficiadas directamente con esta obra de infraestructura.
El alcalde Juan Fernando López Fuentes indicó que el objetivo es llevar desarrollo a sectores que por años permanecieron en el abandono y mejorar la movilidad y los servicios básicos para los vecinos.