Inicia época de lluvias, en Occidente y Bocacosta

Abr 15, 2026 | Actualidad , Clima , Internacionales , Portada |

Autoridades dieron a conocer, a través de un boletín especial, el inicio de la época de lluvias en Guatemala, la cual generalmente se extiende de mayo a octubre; sin embargo, este año podría comenzar entre la segunda y tercera semana de abril en las regiones de Occidente y Bocacosta.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias avanzarán de forma progresiva hacia el Centro y Norte del país, mientras que la canícula se prevé extensa durante los meses de julio y agosto, con precipitaciones por debajo de lo normal en ese período.

Con el inicio de la temporada lluviosa, también aumenta el riesgo de emergencias como inundaciones, deslizamientos y lahares en la cadena volcánica, por lo que las autoridades llaman a la prevención.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada por canales oficiales, elaborar un plan familiar de respuesta, limpiar drenajes, techos y cunetas, y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades o al número de emergencias 119.