Lluvias provocan evacuaciones y daños en Totonicapán

May 4, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Rubén Jocol.

Bomberos Voluntarios de la 42 Compañía de Totonicapán atendieron diversas emergencias derivadas de las fuertes lluvias registradas la tarde y noche de ayer, que provocaron inundaciones y dificultades en la movilidad.

Socorristas fueron destacados a distintos puntos de la ciudad, donde realizaron la evacuación de 25 personas, entre ellas familias completas, debido a viviendas afectadas por el ingreso de agua.

Además, se reportaron caminos intransitables en varios sectores como consecuencia de las condiciones climáticas.

De forma paralela, los bomberos efectuaron labores de limpieza en la entrada al hospital y en el sector conocido como Tres Coronas, con el objetivo de restablecer el paso y reducir riesgos para la población.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse alerta ante las lluvias y atender las indicaciones de los cuerpos de socorro.