Inicia entrega de uniformes de educación física

Abr 13, 2026 | Actualidad , Deportes , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este lunes, en las instalaciones del Instituto Normal para Varones de Occidente (INVO), en la zona 3 de Quetzaltenango, inicia la entrega de uniformes de educación física.

La entrega está a cargo de la Dirección General de Educación Física (Digef) del Ministerio de Educación (Mineduc).

Se tiene programada la entrega de uniformes a seis municipios del departamento de Quetzaltenango por día (24).

Entregarán distintas tallas para alumnos desde nivel de preprimaria a nivel medio. Se estima que son 85 mil 200 uniformes.