Industria en Nicaragua estaría incidiendo en alza del precio de la carne, según Diaco

Con información de Rubén Jocol.

Marco Antonio Ruano, representante de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), informó que los monitoreos ante el aumento en el precio de productos cárnicos apuntan a un factor externo que estaría influyendo directamente en el mercado guatemalteco.

De acuerdo con Ruano, una industria dedicada a la producción de derivados cárnicos en Nicaragua estaría adquiriendo ganado bovino no solo en su país, sino también en México y Guatemala. Esta dinámica ha provocado que parte del ganado nacional sea destinado a la exportación, generando una reducción en la oferta disponible en el mercado local.

El funcionario explicó que al alterarse la relación entre oferta y demanda, los precios tienden a incrementarse.

La Diaco aseguró que continuará con los monitoreos en mercados y expendios para verificar el comportamiento de los precios y evitar abusos en perjuicio de los consumidores.