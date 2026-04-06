INDE anuncia interrupción en el ramal Xela 6 por emergencia

Abr 6, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fernando Castellanos |

El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) solicita la interrupción del servicio en el ramal Xela 6, debido a emergencia.

INDE indicó que, según informe de termografia, se detectaron puntos con sobrecalentamiento en reconectadores de media tensión.

La suspensión será, este lunes, a partir de las 11.30 horas y finalizará, aproximadamente, a las 14 horas (2 de la tarde).

Este corte de energía es ajeno a la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) y se debe a una emergencia que debe solventarse de manera inmediata.