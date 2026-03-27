Inconformidad por alza al pasaje en Quetzaltenango; usuarios denuncian cobros de hasta Q5

Mar 27, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Por Osmar Toc |

El incremento al precio del pasaje del transporte urbano continúa generando malestar entre los usuarios en Quetzaltenango, quienes denuncian cobros de hasta Q3.50 durante el día y Q5 en la noche, pese a que la tarifa autorizada es de Q1.25.

Verónica Gramajo, ama de casa, expresó su inconformidad al considerar que el aumento representa un fuerte impacto en la economía del hogar. “Es un gran golpe para nuestro bolsillo. Todo ha subido, la canasta básica también, y ahora el pasaje. Se debería tomar conciencia para no seguir afectando a las familias”, señaló, luego de indicar que recientemente pagó Q3.50 por un viaje.

En la misma línea la estudiante, Andreina García, aseguró que el alza afecta directamente a quienes dependen del transporte a diario, especialmente, por el gasto acumulado. “En mi caso, debo transbordar y el pasaje ya llega a Q3.50; incluso, en la noche me cobraron Q5. Es injusto y ya no alcanza la economía”, manifestó, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades para regular las tarifas.

Por su parte, Eder Morales, trabajador, destacó que el incremento impacta el presupuesto mensual, al tratarse de un gasto fijo. “Reduce el dinero disponible para necesidades básicas como la alimentación. Para quienes usamos dos o más buses al día, el golpe es mayor, y no se ve reflejado en una mejora del servicio”, indicó.

Ante las denuncias, este día personal de la Municipalidad de Quetzaltenango retiró rótulos colocados en unidades de transporte urbano que anunciaban el cobro de Q3.50, al no estar autorizado.

De acuerdo con las autoridades, la tarifa legal vigente continúa siendo de Q1.25, mientras que durante la pandemia del COVID-19 se permitió un cobro temporal de Q2.50, el cual, según usuarios, nunca volvió a su precio original.

La situación mantiene el descontento entre la población que exige controles más estrictos y mejoras en el servicio ante los cobros actuales.