Incendio forestal en Totonicapán

Abr 20, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Diana Batz |

El domingo reciente se registró un incendio forestal en un sector del cantón Chotacaj, Totonicapán, a inmediaciones del área del Cementerio de San Pedrito.

Las autoridades informaron que el incendio se controló en un 70 por ciento y se liquidó en un 30 por ciento. Las Brigadas de Respuesta Inmediata (BRI), personal de Conred, Bomberos Municipales Departamentales y comunitarios trabajaron en la supresión del fuego.

Conred informa que este incendio es el número 119, por ello, recomienda a la población evitar acercarse a un siniestro para intentar contener las llamas por sus propios medios, porque esto puede poner en peligro su integridad física.