Incendio estructural en La Esperanza deja pérdidas estimadas en Q30 mil

Por Moisés Cottom |
Bomberos Voluntarios de la 94 Compañía sofocan incendio estructural en el sector de Las Bugambilias, zona 1 de La Esperanza, Quetzaltenango, el cual deja pérdidas por unos Q30 mil.
Los bomberos confirmaron que se trataba de una bodega en llamas, la cual contenía aparatos eléctricos domésticos para hacer ejercicio, ropa y muebles de plástico.
Los socorristas trabajaron por unos 30 minutos y utilizaron 800 galones con agua para sofocar el fuego. Vecinos no descartan que el incendio fue provocado por un cortocircuito.