Incendio estructural en La Esperanza deja pérdidas estimadas en Q30 mil

Mar 4, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Moisés Cottom |

Bomberos Voluntarios de la 94 Compañía sofocan incendio estructural en el sector de Las Bugambilias, zona 1 de La Esperanza, Quetzaltenango, el cual deja pérdidas por unos Q30 mil.

Los bomberos confirmaron que se trataba de una bodega en llamas, la cual contenía aparatos eléctricos domésticos para hacer ejercicio, ropa y muebles de plástico.

Los socorristas trabajaron por unos 30 minutos y utilizaron 800 galones con agua para sofocar el fuego. Vecinos no descartan que el incendio fue provocado por un cortocircuito.

