Incendio en vivienda deja una persona fallecida en Panajachel

Abr 24, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Fredy de León.

Un incendio estructural cobró la vida de una persona en el municipio de Panajachel, Sololá, según reportes de cuerpos de socorro.

El hecho se registró en la calle Los Salpores, a pocos metros del sector conocido como “El Intermedio”, donde una vivienda fue consumida por el fuego por causas que aún no han sido establecidas.

Elementos de la 33 Compañía de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y trabajaron en las labores de control y extinción del incendio. Durante las acciones, localizaron el cuerpo de una persona en el interior del inmueble.

Asimismo, otra persona fue atendida en el lugar y trasladada al Centro de Atención Permanente (CAP) para recibir asistencia médica.

Tras el hallazgo, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron el área, mientras se coordina la llegada del Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y serán las autoridades quienes determinen las causas del siniestro.