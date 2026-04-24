Denuncian imprudencia de buses en el Centro Histórico de Xela

Abr 23, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Un seguidor reportó de forma anónima un hecho ocurrido la tarde de este día en la 12 avenida, zona 1 de Quetzaltenango, donde dos buses protagonizaron maniobras peligrosas mientras competían por pasaje.

Según la versión del denunciante, ambas unidades habrían incurrido en imprudencias, incluyendo no respetar paradas y realizar maniobras arriesgadas, lo que incluso habría puesto en riesgo a peatones.

En un video compartido con este medio, se observa cómo uno de los buses rebasa por la derecha a otro y se sube a la acera para hacerlo, en plena vía del Centro Histórico.

Se hace un llamado a las autoridades correspondientes para verificar la situación y a los conductores del transporte público a respetar las normas de tránsito, priorizando la seguridad de los usuarios y peatones.