Falla en ramal eléctrico deja sin servicio a sectores de Xela

Abr 23, 2026 | Actualidad , Clima , Portada , Región , Xela |

Con información de Osmar Toc.

La Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) informó que, debido a descargas electroatmosféricas, el ramal Xela 5 salió de frecuencia, afectando el suministro de energía eléctrica en distintos sectores.

Técnicos de la entidad se encuentran en el área rastreando las líneas y realizando trabajos de reparación para restablecer el servicio.

La EEMQ indicó que no existe un tiempo estimado para la normalización del suministro, ya que las condiciones climáticas están dificultando las labores.

Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias mientras continúan los trabajos.