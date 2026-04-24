Entregan picops para fiscalizar obras en los municipios de Quetzaltenango

Abr 24, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.

La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia entregó tres vehículos nuevos al Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) de Quetzaltenango. Esta dotación busca reducir la falta de supervisión en los proyectos de infraestructura y dotar de transporte a los técnicos que deben verificar el avance de las obras en el campo.





La llegada de estos picops tiene como fin agilizar la comunicación técnica con los municipios del departamento. De acuerdo con los reportes, la movilidad era un obstáculo para atender con prontitud los requerimientos de los alcaldes y los concejos municipales desde la cabecera departamental.





El uso de estas unidades se enfocará en garantizar la transparencia y la calidad de las obras públicas mediante las siguientes acciones:



Verificación de campo: Los técnicos podrán realizar visitas más seguidas a los proyectos que actualmente están en fase de construcción.





Acceso a comunidades lejanas: Se facilitará la llegada a municipios con terrenos difíciles, asegurando que ninguna obra quede fuera de la inspección obligatoria por falta de transporte.



Control de cronogramas: La presencia física de los supervisores permitirá constatar que las constructoras cumplan con los plazos y materiales establecidos en los contratos estatales.





Con la renovación del equipo de transporte, el Codede de Quetzaltenango busca mejorar su capacidad de respuesta ante las necesidades urgentes de cada comunidad. Al contar con vehículos propios, la institución pretende agilizar la fiscalización del gasto público y asegurar que los recursos del Estado se utilicen correctamente en el desarrollo local.