Delegados de INJUD-DIGEF participan en congreso nacional en Quetzaltenango

Abr 23, 2026 | Actualidad , Deportes , Portada , Región |

Con información de Fredy López.

Delegados departamentales del Instituto de la Juventud y Deporte (INJUD-DIGEF) a nivel nacional se encuentran en Quetzaltenango participando en un congreso nacional de capacitación.

Durante la actividad, los participantes reciben formación en alternativas deportivas dirigidas a jóvenes de entre 12 y 20 años, con el objetivo de fortalecer programas de prevención y desarrollo integral en sus comunidades.

El congreso dio inicio el lunes 20 de abril y está programado para concluir este viernes 24 de abril.