Incendio en taller de mecánica en la zona 3 de Quetzaltenango

Mar 9, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este lunes en la madrugada (2 horas) se registró un incendio estructural, el cual afectó un taller de mecánica, en la 10ª calle, zona 3 de Quetzaltenango.

Al lugar acudieron unidades contra incendios del Campo Escuela y de la Quinta Compañía de Bomberos Voluntarios.

Los socorristas utilizan más de 1 mil 500 galones con agua para contener y sofocar por completo las llamas que afectaban dicho local.

Se estiman las pérdidas en más de Q200 mil. El incendio debilitó parte de la estructura del inmueble, por ello, se le hicieron las recomendaciones necesarias al propietario para que tuviera sus precauciones al momento de iniciar con los trabajos de limpieza de dicho inmueble.