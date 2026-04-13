Incendio en mueblería en Salcajá deja pérdidas por unos Q100 mil

Abr 13, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Moisés Cottom |

Anoche, Bomberos Municipales Departamentos, Bomberos Voluntarios de la Quinta Compañía de Quetzaltenango y de la estación de San Cristóbal, Totonicapán, trabajaron durante horas para sofocar las llamas de un incendio estructural en una muebleria en la colonia La Paz, zona 5 de Salcajá.

Las unidades laboraron para evitar que el fuego se expandierá a viviendas cercanas y vehículos que estaban estacionados. El siniestro consumió una cocina, muebles, ropa y electrodomésticos. Las pérdidas se estiman en Q100 mil

Los socorristas recomiendan a la población revisar las conexiones eléctricas para evitar cortoscircuitos y bajar la palanca del gas propano para evitar fugas.